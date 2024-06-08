“領事保護月”宣傳港人外游保障

右圖：內地旅客在機場參觀“領事保護巡回展覽”。左圖：入境處聯同外交部駐港公署首次合辦“領事保護宣傳月”，啟動禮暨巡回展覽昨日在機場舉行。（來源：大公網） 中評社香港6月8日電／據大公報報導，由入境處與特派員公署共同舉辦的“領事保護宣傳月”，昨日（7日）在香港國際機場舉行啟動禮，由特派員公署副特派員潘雲東、保安局局長鄧炳強及入境處處長郭俊峯擔任主禮嘉賓，為一系列活動揭開序幕。



潘雲東在致辭時表示，香港回歸祖國近27年來，中央政府始終秉持“港人安全無小事，同胞利益重泰山”的理念，積極保護港人在海外的合法權益，讓國家的外交發展成果惠及香港同胞。



在“領事保護宣傳月”期間，特派員公署將緊密配合入境處舉行一系列活動，幫助港人瞭解涉港領事保護的政策和工作，提高港人的安全防範意識和能力。



鄧炳強指出，領事保護一直都是香港市民外游時最堅實的安全屏障。入境處的協助在外香港居民小組在特派員公署及國家駐外使領館的全力支援下，一直致力為在外地遇事的港人提供切實可行的協助。他感謝特派員公署及國家駐外使領館一直不遺餘力，為香港市民提供各項支援服務，充分體現了國家對港人的關懷和愛護。



“領事保護宣傳月”將推出一連串宣傳活動，以提升市民對國家領事保護和外游安全的認識，包括舉辦領事保護巡回展覽，推出網上虛擬展覽及新版本的“安全出行 領事保護 話你知”宣傳動畫，並參與旅遊展及舉行領事保護宣傳講座。