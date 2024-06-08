李家超：與智庫合作保持經濟多元發展

李家超、陳國基、林定國和何永賢出席“民主思路”九周年籌款晚宴。（來源：大公網） 中評社香港6月8日電／據大公報報導，大公文匯全媒體記者黃書蘭、凌瀚報導：香港智庫組織“民主思路”昨晚舉行九周年籌款晚宴。香港特區行政長官李家超出席晚宴致辭時表示，特首政策組與民主思路等智庫合作，提升政策研究能力，有助保持香港經濟發展的多元和創新性，同時保持香港社區的多樣性和活力，有助充分發揮香港在“一國兩制”下的潛力，是香港成功的基石。



昨日晚宴的嘉賓包括李家超、政務司司長陳國基、律政司司長林定國、房屋局局長何永賢、香港教育大學社會科學與政策研究學系顧問（公共行政）張炳良、香港大學首席副校長王於漸等。他們與多位香港社會賢達、各界別的專家、學者等逾百賓客聚首一堂，共同舉杯見證民主思路多年來的努力成果。



李家超表示，香港特區政府的特首政策組與包括民主思路等不同智庫和學術界合作，提升特區政府的政策研究能力，所取得的專家觀點和新想法，有助保持香港經濟發展的多元和創新性，同時保持香港社區的多樣性和活力，有助充分發揮香港在“一國兩制”下的潛力，是香港成功的基石。



談到民主思路上月主辦的“香港政治及行政學苑2023－2024年第六屆學生北京交流團”，在北京獲中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍接見等。李家超表示，這些交流工作有助增進兩地互相瞭解，建立互信，就能解決問題。



李家超強調，有志者事竟成，沒有香港解決不了的問題，但香港團隊須共同努力，一定能夠共同推動香港從穩定走向繁榮，自己和香港特區政府期待與大家共創長期、合作、互惠互利的未來。



“民主思路”召集人湯家驊致歡迎辭時表示，“民主思路”自九年前創立以來，經歷了艱難的起步及成長，包括有逾半成員於修例風波期間離開等，但憑借對香港的熱愛與堅定決心，現在聚焦政策及經濟發展的研究及政治人才培育等，並在去年開展了憲法和基本法研究，以及在港外國商業群體對轉變的環境的行為及態度研究，而更令人欣慰的是，特區政府首次委任“民主思路”成員為區議員及地區委員會會員，讓大家開展地區工作。

