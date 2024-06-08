中尼舞者“以舞會友”促文化交流

6月5日，在尼日利亞首都阿布賈，中國參賽選手在中尼舞蹈大賽決賽中表演。（來源：新華社） 中評社北京6月8日電／據新華社報導，由中國駐尼日利亞大使館、尼日利亞中國文化中心等單位共同主辦的中尼舞蹈大賽決賽，近日在位於尼日利亞首都阿布賈的尼日利亞中國文化中心舉行。比賽吸引多家在尼中資企業代表、當地學校師生、舞蹈愛好者等百餘人參加。



中國古典舞、現代舞，尼日利亞民族舞......比賽現場熱鬧非凡，參賽選手們在舞台上用充滿激情的舞姿點燃了觀眾的熱情，噴火、劈叉、“叠羅漢”等高難度動作引來觀眾陣陣歡呼和叫好。



尼日利亞藝術文化和創意經濟部常秘詹姆斯·蘇萊表示，通過與中國這樣一個擁有悠久歷史和豐富文化遺產的國家開展文化外交，尼日利亞可以增強其文化影響力，促進跨文化對話。



“尼日利亞是一個文化遺產豐富多彩的國家，是中國在非洲開展文化外交的重要合作夥伴，為中尼文化交流注入了蓬勃生機。通過開展文化交流和建立文化聯繫，中國期待與尼日利亞建立更深厚的雙邊關係。”中國駐尼使館文化參贊兼中國文化中心主任李旭大說。



據介紹，中尼舞蹈大賽分為初賽、復賽和決賽，中尼兩國共有20餘組選手參賽，決賽共有11組選手進行角逐。大賽根據舞蹈創意、動作流暢度和現場反饋等指標，評選出“最佳人氣獎”“最佳團隊協作獎”等多個獎項。