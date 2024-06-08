對話解決南海問題是東盟國家主流聲音

2017年10月31日，中國－東盟國家海上聯合搜救實船演練在廣東湛江海域舉行。該演練是各方落實《南海各方行為宣言》的一次海上務實合作項目。（來源：新華社） 中評社北京6月8日電／據新華社報導， 馬來西亞總理安瓦爾6日呼籲通過外交方式解決南海問題，並強調反對域外勢力干涉。



近來，菲律賓在美國支持慫恿下頻繁侵闖中國南海島礁，還與美國及其盟友在南海展開演習和聯合巡航等軍事活動。分析人士指出，大多數東盟國家希望南海和地區保持和平穩定，安瓦爾的表態代表了這一共同心聲。美國為自身霸權利益在南海挑撥矛盾分歧，菲律賓受其支持慫恿在南海挑釁滋事，所作所為危害地區和平穩定與共同繁榮，不得人心。



不願南海生亂



據馬新社報導，安瓦爾6日在出席第37屆亞太圓桌會議期間表示，在南海問題上，馬來西亞採取更為積極的外交接觸方式，這一努力比較成功。他指出，南海問題應在中國和東盟國家之間解決，域外勢力不應插手，那樣只會使南海局勢複雜化。



分析人士指出，亞洲是全球最具活力和增長潛力的地區，亞洲的繁榮得益於地區長期以來維持了和平穩定的局面。東盟國家對地區和平倍加珍惜，不願看到南海生亂。安瓦爾強調通過外交方式解決南海問題，反對域外勢力插手，反映了地區國家的這種心聲。



最近，不少東盟國家發出呼籲和平的聲音。印度尼西亞當選總統普拉博沃日前在第21屆香格里拉對話會上表示，真正的安全要通過相鄰國家間建立友好關係來實現，“合作是通往繁榮與和諧的唯一道路”。新加坡國防部長黃永宏在對話會上發言時說，多年來，香格里拉對話會希望傳遞的信息一直沒有改變，那就是亞洲必須避免發生衝突。越南外長裴青山4月訪華時表示，越方願同中方落實兩國高層共識，妥善管控分歧，積極推進海上合作和“南海行為準則”磋商，維護南海和平穩定。



柬埔寨皇家科學院國際關係研究所所長金平指出，沒有和平就沒有發展，中國與東盟及東盟各成員國之間總體友好且日益密切的關係不應被南海問題所影響。東盟各方需要致力於維護南海的和平、安全與穩定，這事關整個地區的巨大利益。

