中評現場：兩岸客家大講堂 探討客家精神

“兩岸客家大講堂”活動現場（中評社 盧哲攝） 中評社香港6月9日電（記者 盧哲）由香港兩岸客家聯會、太和智庫港澳中心、兩岸客家研究院主辦的“兩岸客家大講堂”8日在香港新界舉行。香港特區立法會議員劉國勳、香港客家會館館長林文映、中聯辦台灣事務部前部長楊流昌、兩岸客家研究院院長李劍諸分別就香港發展及客家精神發言。



楊流昌在視頻演講中表示，客家人作為中華民族的一部分，擁有自己獨特的文化傳統。客家文化獨樹一幟，主要體現在對華夏正統文化的崇尚與推崇、展現從容的開放性和包容性、保持客家民系獨特的價值觀。重視根脈傳承又善於創造發展的客家文化，對中華民族向南綿延興旺發展作出了巨大貢獻。一是促進了中華民族社會進步。二是豐富了中華文化內涵。三是弘揚光大了中華民族精神。客家人團結互助、堅韌不拔的精神品質和重教興文、崇文尚武的社會風尚，對中華民族的精神面貌產生了深刻影響，優秀的客家精神品質和道德風尚，是中華民族精神大熔爐中的寶貴財富。



楊流昌表示，在新時代背景下，我們香港客家人要滿懷客家文化自信，以團結進取、昂揚向上的嶄新姿態，積極投身於“一國兩制”新香港的繁榮建設，積極投身於粵港澳大灣區的融合發展，積極投身於中華民族偉大復興中國夢的編織、描繪與築造，用我們的實際行動，為中華民族繁榮進步添磚加瓦，貢獻力量。