城大非本地生五年內提升至40%

中評社香港6月8日電／據大公報報導，香港致力打造“留學香港”品牌，發揮國際化優勢，吸引更多非本地生來港留學。香港城市大學校長梅彥昌去年五月上任後，昨日首次接受傳媒採訪，他透露將在五年內將非本地生比例提升至40%。



梅彥昌表示，做好非本地生的配套保障非常重要，城大現正積極物色住宿設施，為學生提供位置合適、租金合理的宿位。他表示不排除與地產商或代理合作。此外，城大的馬鞍山學生宿舍將於今年內提早完工，提供逾2000個學生宿位，有助解決宿位供應問題。＼大公報記者 郭如佳



特首李家超去年在施政報告中表示，政府會用好香港的教育優勢幫助青年發展，並建設香港成為國際專上教育樞紐，其中在2024／25學年擴大政府資助專上院校非本地學生限額，由現時20%倍增至40%。城市大學校長梅彥昌昨天對傳媒表示，城大期望在五年內提升非本地生人數比例至40%上限。他強調，大學提高收生比例時，也會處理好各項配套，尤其是學生宿舍。他透露大學現正積極物色住宿設施，為學生提供位置合適、租金合理的宿位。他表示不排除與地產商或代理合作。



下學年收逾百哈薩克學生



來自新加坡的梅彥昌，加入城大前曾任新加坡國立大學常務副校長（創新與企業）、南洋理工大學學務副校長及材料科學與工程學院院長，曾獲新加坡科研界最高榮譽的“總統科學與科技獎”。任職學務副校長期間，他推動與倫敦帝國學院合作，成立新加坡第二間本科醫學院。



梅彥昌認為大學需要考慮拓展研究生生源，“一帶一路”也是招生考慮的地區。他說城大本年度的研究生人數增加約兩成，包括60至70名來自哈薩克的學生，“下學年會有超過100名哈薩克學生，人數不止翻倍。未來幾個月我也會到越南、印尼，將會帶不少學生來港。”

