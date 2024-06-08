外交官在中國河西走廊體驗大漠風光

中評社北京6月8日電／據新華社報導，夜色漸濃，絲路名城敦煌市區上空出現片片晚霞。非遺市集、文化展演、美食品鑒……來自22個國家的駐華使節和高級別外交官走進河西走廊，深入甘肅敦煌體驗獨特的大漠風光。



在“讓世界走進河西走廊”專場推介會上，波黑駐華大使西尼沙·貝爾揚來到甘肅省嘉峪關市的美食和文創展台前，品嘗了產自嘉峪關的葡萄酒後，竪起大拇指。他說，波黑同樣盛產葡萄酒，希望能有機會去嘉峪關的葡萄酒企業實地觀摩，推進兩國在葡萄酒產業方面的合作。



來自甘肅省武威市的各類瓜果也“俘獲”了不少外交官的味蕾。得益於日照充足、晝夜溫差大的氣候條件，產自沙田的瓜果格外香甜，更引發了外交官們對中國旱作節水農業的濃厚興趣。



河西走廊地處甘肅省西北部、黃河以西、祁連山和巴丹吉林沙漠之間，東西綿延近千公里，形如走廊，因故得名。



2600多公里漢、明長城在這裡蜿蜒向前，5處世界文化遺產、53處石窟宛如珍珠散落河西走廊；寓意武功軍威、張國臂掖、有泉若酒、盛大輝煌的武威、張掖、酒泉、敦煌等古城，歷經兩千多年仍活色生香。



“我很珍惜這次機會，讓我領略到河西走廊尤其是敦煌的美麗風光和獨特的風土人情。”約旦駐華大使胡薩姆·侯賽尼說。



走進敦煌鳴沙山月牙泉景區，駝鈴聲聲入耳，駝隊載著遊客穿行沙漠。沙丘上空，不時傳來直升機轟鳴，遊客們在直升機上俯瞰沙泉相依、綠洲相連的奇觀。



豐富的沙漠文旅消費業態讓胡薩姆·侯賽尼贊嘆不已：“大漠風光，無限美好。這裡利用沙漠打造景觀、帶動旅遊發展的實踐和行動，值得我們學習。”

