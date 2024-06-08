中國景泰藍藝術交流展走進德國

中評社北京6月8日電／據新華社報導，“景泰藍：文明互鑒的見證”中國景泰藍藝術交流展6日在德國柏林中國文化中心開幕，30件極具代表性的景泰藍藝術品將進行為期一個月的展出。



本次展覽分為“前世今生”“皇家典藏”“文明互鑒”“大師匠造”“同源共流”“非遺傳習”六大主題，通過圖解、照片、視頻和實物展示重現景泰藍的製作過程，並生動呈現了景泰藍藝術經由古絲綢之路交流傳播的歷程。



近百位來賓出席展覽開幕式。中外珐琅美術館館長朱景優帶來“走進景泰藍的世界：古老中國600年藝術瑰寶”主題講座，講述景泰藍的歷史及其不斷發展、持續創新和世代傳承的故事。



參加開幕式的德國柏林普魯士協會名譽主席恰普克表示，展覽生動還原了景泰藍工藝的古今演變和製作過程，完美呈現了景泰藍的巨大魅力和藝術價值。專題講座展示了中西方文明交流互鑒的豐碩成果和非凡意義，令人印象深刻。



柏林中國文化中心主任孫勤航在致辭中表示，景泰藍工藝見證了時代變遷，並為各國民眾所喜愛。希望本次展覽能夠向德國公眾全面介紹中國景泰藍工藝的發展情況和藝術成就，讓更多朋友領略到景泰藍的非凡魅力與藝術價值，促進中外藝術家交流與學習，共同推動世界文化多樣性蓬勃發展。



此次活動由柏林中國文化中心、中國中外文化交流中心聯合主辦，中外珐琅美術館和北京市珐琅廠有限責任公司共同承辦。