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香港最新外匯儲備資產為4172億美元
http://www.CRNTT.com   2024-06-08 16:34:23


　　中評社北京6月8日電／據新華社報導，香港金融管理局（金管局）7日公布，香港2024年5月底的官方外匯儲備資產為4172億美元，比2024年4月底的4164億美元增加8億美元。

  金管局介紹，4172億美元的外匯儲備資產總額，相當於香港流通貨幣5倍多。

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