香港最新外匯儲備資產為4172億美元

中評社北京6月8日電／據新華社報導，香港金融管理局（金管局）7日公布，香港2024年5月底的官方外匯儲備資產為4172億美元，比2024年4月底的4164億美元增加8億美元。



金管局介紹，4172億美元的外匯儲備資產總額，相當於香港流通貨幣5倍多。