【
大
中
小
】 【
打 印
】
馬來西亞總理：反對域外勢力介入南海問題
http://www.CRNTT.com
2024-06-08 16:27:32
中評社北京6月8日電／據新華社報導，馬來西亞總理安瓦爾6日在吉隆坡表示，反對域外勢力插手介入南海問題。
據馬新社報導，在出席第37屆亞太圓桌會議期間，安瓦爾在回應一名菲律賓代表有關提問時表示，南海問題不應有域外勢力插手介入，這樣會使南海局勢複雜化。
安瓦爾同時重申了東盟國家和中國共同維護南海和平穩定的立場。
馬來西亞將於2025年擔任東盟輪值主席國。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
對話解決南海問題是東盟國家主流聲音
(2024-06-08 15:55:15)
外交部發言人就菲總統涉南海問題演講答問
(2024-06-03 15:28:20)
中國東盟推動海洋經濟合作正當時
(2024-05-26 09:33:21)
網評：中國在東南亞的影響力平穩增長
(2024-05-07 15:40:47)
盧信吉：美日菲串聯針對性強 東亞陷困境
(2024-04-14 00:37:02)
中國與東盟加強職業教育合作
(2024-04-13 17:30:03)
西部陸海新通道助力更多東盟水果進入中國市場
(2024-04-07 10:39:29)
外交部：中國就菲船只採取執法措施無可非議
(2024-03-26 14:47:29)
國防部發言人就菲律賓侵闖仁愛礁答記者問
(2024-03-25 13:22:38)
東盟經濟實現持續穩步增長
(2024-02-28 11:14:37)