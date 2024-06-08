馬來西亞總理：反對域外勢力介入南海問題

中評社北京6月8日電／據新華社報導，馬來西亞總理安瓦爾6日在吉隆坡表示，反對域外勢力插手介入南海問題。



據馬新社報導，在出席第37屆亞太圓桌會議期間，安瓦爾在回應一名菲律賓代表有關提問時表示，南海問題不應有域外勢力插手介入，這樣會使南海局勢複雜化。



安瓦爾同時重申了東盟國家和中國共同維護南海和平穩定的立場。



馬來西亞將於2025年擔任東盟輪值主席國。