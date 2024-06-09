中評現場：第五屆“兩岸客家·粽是有情”舉行

活動現場（中評社 盧哲攝） 中評社香港6月9日電（記者 盧哲）由香港兩岸客家聯會、香港客家文化基金會主辦的第五屆“兩岸客家·粽是有情”活動8日在香港上水廖萬石堂舉行。來自大陸、香港及台灣的客屬社團代表近400人參與活動，體驗製作並品嘗客家美食、欣賞客家表演，感受客家文化。



活動當天在香港上水廖萬石堂舉行。上水廖萬石堂為上水廖族最大的祠堂，建於清乾隆十六年（1751年），2021年被授予“客家文化交流香港基地”。香港兩岸客家聯會會長江全孚致辭表示，“兩岸客家·粽是有情”活動已舉辦了五屆，是香港兩岸客家聯會弘揚客家文化、維緊兩岸客家親情的品牌活動。客家文化、兩岸親情是聯會會務的兩大重點。自創會至今，通過不懈努力，取得了驕人的成績。“就在今天上午，我們舉辦了首次兩岸客家大講堂，這是本會在香港發揚客家文化的又一重大舉措。”江全孚強調，客家文化需要傳承。“我們選擇廖萬石堂作為活動場地正是因為廖萬石堂本身就是客家文化的一座豐碑，記錄了數百年間的風雲變幻，人事浮沉。請大家仔細賞場地內的展示與說明，必有一番深切的感受。”



香港兩岸客家聯會主席程民駿表示，今天是香港兩岸客家聯會第五屆“兩岸客家·粽是有情”的好日子，我們有幸得到了來自兩岸三地近400位嘉賓、團體代表、本會同仁和朋友的參與和支持。香港兩岸客家聯會於2019年創會，旨在團結兩岸客家人，弘客家文化，增強客家情懷，促進天下客家一家親。創會至今，在中聯辦的指導、社會各界的支持和本會同仁的共同努力下，在兩岸事務、客家文化事務、助政府施政等方面取得了喜人的成績，為建設香港做出了自己的貢獻。