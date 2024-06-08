特寫：端午粽香沁寶島

中評社北京6月8日電／據新華社報導，取兩片清香粽葉，翻折成漏鬥狀，將油亮的糯米填入其中，再放入吸飽醬汁的香菇、蛋黃、花生，以及大塊鹵肉，包緊後用細繩一捆……僅二三十秒，一顆個大料足的道地台灣傳統肉粽，便出現在王玉鈴的手中。



端午節臨近，記者走進新北深坑老街，只見古香古色的街道兩側，現蒸現賣的肉粽泛起陣陣香氣，買粽子的長隊蜿蜒開去。王玉鈴所在的“麗芬肉粽”始於1911年，“創於清宣統三年”的招牌醒目地掛在店門口，百餘年的傳統口味到她手中已是第四代。



寶島食粽，有咸甜之分，亦有南北之爭。王玉鈴一邊忙著包粽子一邊介紹說，台灣的北部粽，米像“油飯”一樣多經油拌炒，肉也先經鹵制，包入粽葉後再蒸熟；南部粽則是生米生肉包制後水煮。“其實台灣粽和閩南的口味比較像，畢竟文化都是大陸過來的嘛。”



店門外，從台北專程前來的孫先生各買了5顆南北肉粽。他說：“端午節一定要一家人一起吃粽子，口味倒是次要的，關鍵是老祖宗留下來的習俗不能丟。”



在台灣，說到粽子，不得不提到台北南門市場的老字號商鋪。“南園”“上海合興糕團店”“立家湖州粽”⋯⋯各家店鋪前的排隊人潮爆滿；湖州粽、客家碱粽、廣式裹蒸粽……來自大江南北的各式粽子，是老饕的解饞必吃，令人一見垂涎。



“半個多世紀，我們堅持傳承道地江浙口味，家鄉口味一直沒變。”“南園”食品店店員鐘小姐告訴記者，湖州粽源自浙江，造型呈長條形，也有“枕頭粽”之稱，目前店里銷量最好的是“湖州鮮肉粽”“湖州豆沙粽”等老式粽子口味。



年近七旬的台北市民張先生是這家店的老主顧。“小時候端午節吃粽子都是家里長輩親手做的，現在年紀越大，就越懷念這傳統的味道，既是粽子的味道，也是家的味道。”張先生說。

