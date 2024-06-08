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雙向奔赴！高考第一夜學生擁抱張桂梅
http://www.CRNTT.com   2024-06-08 16:32:09


　　中評社北京6月8日電／據新華社報導，6月7日，高考第一夜，雲南華坪女高，學生們聚在一起對張桂梅高喊：“張老師，我們愛你！”並唱起張老師最愛的《紅梅贊》。張桂梅讓學生們回去睡覺，她們還是跑出來擁抱張老師。

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