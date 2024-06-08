俄央行將基準利率維持在16%不變

中評社北京6月8日電／據新華社報導，俄羅斯央行7日宣布，將基準利率維持在當前16%的水平不變。



俄央行表示，當前俄通貨膨脹壓力正逐步緩解，但仍處於較高水平。通脹向4%目標回落的速度將比俄央行4月預測的要慢，這意味著維持相對緊縮貨幣政策的時間將比預期更長，但不排除在近期提高基準利率的可能。



俄央行去年7月21日宣布，將基準利率上調100個基點至8.5%。這是自2022年9月以來，俄央行首次上調基準利率。此後幾個月，俄央行多次提高基準利率。去年12月15日，俄央行將基準利率上調至16%。