綠議員贊成不去花蓮消費　柯文哲怒批製造對立

中評社北京6月8日電／民進黨新系台北市議員李建昌日前直指，好友最近都不到花蓮玩是因為“立法院”國民黨團總召傅崐萁，引發熱議。民眾黨主席柯文哲痛批這種言論“非常民進黨”，甚至是新潮流，老是製造對立，也難怪他非常痛恨民進黨，認為李應直接辭職下台。



中時新聞網報導，李建昌6日在臉書發文指出，國民黨被傅崐萁掌握了，難怪很多好友最近都不到花蓮旅遊，不去，不是因為地震，是因為花蓮人選舉多數支持傅崐萁跟其妻徐榛蔚，他們選什麼中什麼，只因為他夫妻有資源可以灑，遍地灑，然後神聖的一票就賣給他夫妻倆。所以有人發起不去花蓮消費了，“可悲丶可歎，但我有點贊成欸”，認為花蓮有的店倒閉“要好好反思原因。”



對此，利用端午連假到花蓮環騎自行車振興觀光的民眾黨主席柯文哲痛批，“這種發言非常民進黨、甚是是新潮流”，老是在自己同胞內製造分裂，不支持他們就當成敵人，“我非常痛恨民進黨就是這樣”。



他說，李建昌是台北市資深議員，看到他說出如此言論感到非常驚訝，若照他的說法，“所有藍營縣市的民眾也不要去台南高雄”，認為李出來道歉也不夠，乾脆辭職算了！



另外，藍綠兩黨近日將陸續下鄉宣講“國會”改革爭議內容，對此，柯文哲嘲諷指出，與其宣講，不如一開始就在“立法院”內好好辯論，認為為反對而非對來製造對立，沒有必要。至於如何看待藍綠兩黨對於倒閣的看法，他認為雙方都只是在放話，坐下來談有95%機會可以取得共識。



民眾黨“立院”黨團總召黃國昌日前上節目表示，願意在部分法案上與綠營合作，對此，柯文哲強調，民眾黨一開始就很清楚沒有要絕對支持藍營或綠營，“只是要對台灣社會好就支持”，且黨內自己也有自己的想法，都可以協調，沒辦法百分之百照誰的意思，政治就是妥協、憑道理辯論，是非對錯大多都有一定標準。