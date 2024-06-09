楊流昌：客家文化獨樹一幟為民族繁榮作貢獻

楊流昌在“兩岸客家大講堂”活動中發表視頻演講（中評社 盧哲攝） 中評社香港6月9日電（記者 盧哲）香港中聯辦台灣事務部前部長楊流昌8日在“兩岸客家大講堂”活動中以專家身份發表視頻演講表示，客家人作為中華民族的一部分，擁有自己獨特的文化傳統。客家文化獨樹一幟，主要體現在對華夏正統文化的崇尚與推崇、展現從容的開放性和包容性、保持客家民系獨特的價值觀。重視根脈傳承又善於創造發展的客家文化，對中華民族向南綿延興旺發展作出了巨大貢獻。楊流昌表示，在新時代背景下，香港客家人要滿懷客家文化自信，以團結進取、昂揚向上的嶄新姿態，積極投身於“一國兩制”新香港的繁榮建設。



由香港兩岸客家聯會、香港客家文化基金會主辦的第五屆“兩岸客家·粽是有情”活動8日在香港新界舉行。由香港兩岸客家聯會、太和智庫港澳中心、兩岸客家研究院主辦的“兩岸客家大講堂”當天首先舉行。



楊流昌在題為《華夏文明獨樹一幟的客家文化》的視頻演講中表示，客家人作為中華民族的一部分，擁有自己獨特的文化傳統。在華夏社會發展歷史長河中，客家人因各種原由從中原向南遷徙並定居南國開枝散葉，十分重視對中原文化精髓的傳承，同時也善於融匯南方地域的、各民族的文化精華，創造出獨樹一幟的客家文化。客家文化以其獨特的風貌和深厚的底蘊，成為中華民族多元文化的重要組成部分，為中華民族繁榮發展作出了重要貢獻。



楊流昌表示，說客家文化獨樹一幟，主要體現在：



一、對華夏正統文化的崇尚與推崇。客家文化源於千年前華夏中原，歷史積澱深厚。客家先民帶著豐富的歷史底蘊和文化傳統遷徙南移，始終不忘中原本色。在客家人的族譜、家訓、門聯中，無不透露著對中原故土的眷戀和自豪。客家人視中原文化為正統，崇尚詩禮傳家，注重對傳統、文化、語言、習俗的完整保存。這種對華夏正統文化的堅守，使得客家文化在歷史變遷洪流中，始終保持自己的獨特性和穩定性。