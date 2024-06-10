中評深度：鐘厚濤析賴是戰爭製造者

鐘厚濤（中評社圖片） 中評社北京6月10日電（記者 海涵）國際關係學院副教授鐘厚濤日前接受中評社記者專訪，就賴清德“5·20”講話有關表述以及解放軍環台軍事演習等近期兩岸熱點予以剖析。他指出，未來賴清德一定會加速“台獨”布局，極有可能會在“台獨”道路上越走越遠，這大概率會挑動整個台海地區的和平與穩定，使得台海地區的緊張態勢進一步升級。未來，如果賴清德當局進一步挑釁，中國大陸必定會以堅定的意志、堅強的決心、強大的能力挫敗任何謀“獨”行徑。



以下是問答全文：



未來賴清德定會加速“台獨”布局



中評社：您如何評價賴清德在就職講話中涉及兩岸關係論述的總基調？通過賴清德此次講話，您對賴清德的兩岸路線有怎樣的研判？



鐘厚濤：賴清德“520講話”是其整個執政的所謂“起手式”，其講話屬於典型的“台獨自白”，顯示民進黨當局的兩岸政策正在由蔡英文時期的“暗獨”走向賴清德時期的“明獨”、由蔡英文時期的“緩獨”走向賴清德時期的“急獨”、由蔡英文時期的“柔性台獨”走向賴清德時期的“激進台獨”。



可以想見，未來賴清德一定會加速“台獨”布局。背後主要有四個原因：一是，賴清德自身的“台獨”理念驅動。賴清德從來不掩飾自己所謂的“台獨工作者”身份，反而反復標榜，賴清德由此也被稱為“加強版李登輝”“升級版陳水扁”和“激進版蔡英文”。此外，賴清德的個人性格非常偏執，未來他會加速落實其所謂“台獨”理念。



二是，賴清德會被島內的“台獨基本教義派”裹挾。賴清德被稱為所謂“台獨金孫”，“台獨”分裂勢力對其寄予厚望，他們想讓賴清德完成之前李登輝、陳水扁、蔡英文都未完成的事情。因此，未來，島內的“台獨基本教義派”一定會加大對賴清德的裹挾力度。