張強：兩岸客家鄉親定能堅守民族共同家園

中聯辦台灣事務部部長張強（中評社 盧哲攝） 中評社香港6月9日電（記者 盧哲）由香港兩岸客家聯會、香港客家文化基金會主辦的第五屆“兩岸客家·粽是有情”活動8日在香港上水廖萬石堂舉行。來自大陸、香港及台灣的客屬社團代表近400人參與。中聯辦台灣事務部部長張強在致辭中表示，兩岸客家鄉親是同根同源的一家人，都是中華民族的一分子。回望歷史，在維護國家統一、捍衛民族大義的緊要關頭總有客家人挺身而出，湧現出許多可歌可泣英雄事跡，書寫了一曲曲保家衛國的壯麗詩篇。放眼未來，歷史車輪滾滾向前，祖國統一進程不可阻擋，中華民族偉大復興不可逆轉。兩岸客家鄉親一定能夠發揚愛國愛鄉的優良傳統，堅定守護中華民族共同家園，共創中華民族綿長福祉，為實現祖國統一、民族復興貢獻新時代的客家力量。



張強在致辭中說，很高興在端午佳節即將來臨之際參加第五屆“兩岸客家·粽是有情”聯誼活動。今天，兩岸客家鄉親歡聚一堂，共享端午民俗、共敘同胞親情，其樂融融、情誼滿滿。



張強說，端午節有著悠久的歷史傳統和豐富的文化內涵，是兩岸中國人共同傳承守護的傳統節日，蘊含著兩岸同胞共同的文化記憶，也寄托著中華兒女對家國團圓、幸福安康的美好祝願。五年來，香港兩岸客家聯會以端午民俗為紐帶連續舉辦“兩岸客家·粽是有情”聯誼活動，用一顆顆飽含深情的粽子連接起兩岸血脈，為兩岸客家鄉親走親走近、共同弘揚中華傳統文化做出了有目共睹的貢獻。“在此，我要特別感謝香港兩岸客家聯會全體同仁為促進兩岸及港台交流所付出的努力。希望你們不斷擦亮‘兩岸客家·粽是有情’的金字招牌，把活動越辦越好，攜手更多台灣同胞同心同行參與兩岸交流，不斷助力兩岸關係和平發展、融合發展。”