法美領導人呼籲在加沙地帶立即實現停火

中評社香港6月9日電／法國總統馬克龍8日在首都巴黎與到訪的美國總統拜登會談，雙方呼籲在加沙地帶立即實現停火，以開啟政治解決巴以問題的前景。



新華社報導，拜登6日出席在法國卡爾瓦多斯省舉行的諾曼底登陸80周年紀念活動，8日與馬克龍在法國總統府舉行會談。據法國總統府消息，法美領導人就俄烏衝突、中東局勢、經貿合作等問題進行了討論，並公佈有關兩國在各領域合作的路線圖。



馬克龍在會談後舉行的聯合新聞發佈會上表示，法國支持美方公佈的有關解決巴以衝突的新提議，希望在加沙地帶立即實現停火，尋求政治解決方案，為實現公正和持久的和平創造條件，並滿足巴以民眾的安全關切。



馬克龍說，以色列面對國際社會強烈要求，仍不開放所有過境點讓人道主義援助進入加沙地帶，加沙地帶南部城市拉法的局勢和人員傷亡“令人無法接受”。



拜登表示，美國不會停止工作，直至所有被扣押人員獲釋和達成停火。



新一輪巴以衝突爆發至今已持續8個月，以色列與巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）進行了多輪談判。自去年11月雙方達成短暫停火並換取部分被扣押人員獲釋後，談判再無新進展。埃及和卡塔爾近日繼續推動停火談判，呼籲以色列和哈馬斯根據美方公

佈的新提議達成協議。不過，接近談判的消息人士說，停火談判截至6月7日仍沒有取得突破的跡象。與此同時，以色列在加沙地帶的軍事行動繼續推進，致巴方人員死傷。