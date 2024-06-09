鄰舍輔導會向1800長者贈端午福袋

左圖：鄰舍輔導會義工趁端午節將至，多個屋邨探訪長者及派發福袋，讓他們感受到社區關愛。右圖：林婆婆（中）自染上新冠肺炎後身體大不如前，她期望預約醫生做簡單檢查，義工們亦一一記下協助跟進。＼大公報記者何嘉駿攝 中評社北京6月9日電／據大公報報導，“每逢佳節倍思親。”臨近端午節，鄰舍輔導會組籌逾800義工，分別在石硤尾邨、白田邨、澤安邨等屋邨，一連兩個周末探訪逾1800獨居及雙老長者，以及派發福袋，體現出“同舟共濟”的精神。有視障人士加入探訪義工行列近20年，認為獨居長者需要他人關愛及聆聽，期望未來有更多義工加入，讓長者感受到社區愛心，營造共融社會。



“一看到有義工過來真的好開心，快點進來坐！”一位獨居長者林婆婆看到義工拿著福袋敲門時已迫不及待開門。《大公報》記者昨日跟隨兩位義工探訪長者家庭，甫入屋林婆婆即開始分享她的生活，更將以往工作及育兒的趣事說出，她又表示自從染上新冠肺炎後身體大不如前，期望預約醫生做簡單檢查，義工們亦一一記下跟進。



另有雙老長者羅氏夫婦家中貼滿家庭合照，甜笑分享年輕趣事，更分享健康秘訣，不時到社區中心跳舞做運動、飲食簡單為主等。義工在訪問過程中，得知大部分長者的子女已組織家庭在外居住，退休生活主要參與社區興趣班或與朋友家人相聚。



“長者最需要的是關愛，物資禮物都是其次。”從事文職工作的義工張先生表示過去探訪不同長者，有蟑螂四處爬行、衞生環境惡劣等不同情況，都需要義工及社工深入瞭解情況；義工黎先生同樣認為社會資源不足，除了義工群有待增加外，亦建議政府可加大資源扶助社會弱勢社群。



年近70歲的羅婆婆加入義工行列10年，她說到自退休後生活缺乏寄託，後來在社工介紹下成為陪診義工，瞭解到部分長者缺乏傾訴對象，她表示，聊天過程中開解長者想法的同時，更是她生活中一種寄託，“與其說是幫助人，也是幫助自己”。



視障義工：推動長者多接觸外界



老友歡聚義工隊召集人李啟德成為全職義工近20年，後天視障失明的他坦言，特殊身份對鼓勵長者是有一種特別“化學作用”，更容易推動長者多外出接觸世界。李啟德說到，香港人口高齡化持續，需要加多市民加入義工行列，為社會出一分力。

