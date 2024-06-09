中評社北京6月9日電／網評：法治是最好的營商環境



來源：大公報 作者：董經緯



駐港國家安全公署署長董經緯致辭時指出，制定實施香港國安法，是香港回歸以來“一國兩制”實踐發展的重要里程碑，也是習近平法治思想、總體國家安全觀在香港的生動實踐。法治是最好的營商環境，安全穩定是最好的發展保障。香港國安法制體系不斷健全完善，維護國家安全更加有效，更有利於拚經濟、謀發展，加快推動由治及興。



董經緯分享四點感受和意見。他指出，香港國安法開啟特區國安法治體系建設歷史進程。一個國家，在國內進行立法、決定如何立法，這是天經地義的事。在香港，同樣以總體國家安全觀為遵循，適用和內地統一的國家安全概念，但考慮到“一國兩制”的特殊性和香港的實際情況，中央在香港實行特有的維護國家安全法律制度和執行機制。這裡既飽含著“一國兩制”內在的多元一體治理智慧，更體現了中央對香港特區的政治信任。



第二，23條立法為香港國安法補齊本地立法空白。董經緯表示，香港國安條例於2024年3月23日刊憲實施。此次立法因應特區內外環境的深刻變化，緊扣維護國家安全實際需要，兼顧保障權利自由，促進經濟社會發展和保持獨特優勢地位，進一步完善相關法律制度和執行機制，有效解決了香港國安法實踐中遇到的一系列急需通過本地立法，來加以釐清的重大法律問題，使得香港維護國家安全更加有法可依。



推動實現兩個“渾然一體”



第三，固憲制之基，牢牢守護憲法和基本法確立的特區憲制秩序。董經緯表示，香港國安法列入基本法附件三，納入憲法和基本法確立的特區憲制秩序內來實施運行。香港維護國家安全，首要的就是守護好特區憲制秩序。貫徹一個方針，即“一國兩制”方針。做到全面準確、堅定不移，確保實踐不走樣、不變形，方針不會變、不動搖。維護國家主權、安全、發展利益是“一國兩制”方針的最高原則，在這個前提下，香港享有高度自治權。



第四，行法治之要，在實踐中推動實現兩個渾然一體──香港國安條例與香港國安法渾然一體，特區國安委與駐港國安公署執行機制渾然一體。共同發揮作用，才能切實堵住香港維護國家安全的法律漏洞。董經緯指出，兩個渾然一體是香港國安法制體系的鮮明特徵，進一步突出中央事權和特區責任“雙保險”，強化中央管轄與特區管轄“雙機制”，劍出一鞘、雙劍合璧，為依法打擊和懲處危害國家安全犯罪行為發揮出最大功效。