高位截癱的她乘輪椅“圓夢”高考

（來源：央視新聞） 中評社北京6月9日電／據央視新聞報導，2024年全國高考6月7日開考，全國共有1.1萬餘名殘疾考生參加高考。各地教育考試機構在保證考試安全和考場秩序的前提下，為殘疾考生提供合理便利。在湖南，共有216名殘疾考生申請了合理便利，來自湘潭的楊斯惠就是其中的一位。高中三年，高位截癱的她被身邊的溫暖包裹著一路前行。我們一起去聽聽她的故事。



6日下午，楊斯惠帶著《殘疾考生申請合理便利結果告知書》和文具前往南雅中學考點熟悉考場。



7歲時，楊斯惠因練習舞蹈不慎損傷脊髓，腰部以下沒有了任何知覺，高位截癱。後來，母親帶著她從老家來到長沙市，三年前進入雨花區南雅中學就讀。面對嶄新的環境，斯惠做的第一件事就是寫下人生的“願望清單”，這張小小的便簽就寫在三年前的夏天。



三年前，南雅中學得知斯惠的身體情況，專門為她在教職工宿舍的一樓騰出一間公寓，讓斯惠和母親免費居住，還配上了空調、廚灶、衛浴等等，30多平的小屋，承載了楊斯惠的求學夢。



楊斯惠母親蘆四輝接受採訪時說：“高中經濟困難一下子就解決了，學校不要學費，什麼都減免了。南雅中學一直都是上坡上來，要是每天推著她來上學會很累，學校安排到這裡來住就方便很多，特別是高三的時候，她在一樓上課，都不要我接送，自己就可以上學、放學，方便多了。”



高中三年 心中充滿珍珠般的暖人心事



因為身體不便，楊斯惠沒法參加一些集體活動，同學們就會把活動現場拍下來給她邊看邊講，羽毛球、籃球、話劇，這台數碼相機裡記錄著三年以來學校舉辦的各種活動。高三時，楊斯惠不小心燙傷了腳，必須得休學就醫，老師、同學們就接力助學，讓她保持穩定的課業成績。



平時，楊斯惠還會收到一些來自陌生同學寫的明信片，他們會把這些明信片夾在楊斯惠的書本裡，或者放在她的課桌上，這些意外的驚喜也成為了楊斯惠高中生活的快樂點綴。



斯惠說，自己的心裡有一個寶藏盒，會把溫暖的人和事兒珍藏其中，這些被她視作“小珍珠”的暖心點滴，都是她成長過程中的重要見證。