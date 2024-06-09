武漢夜色 肖藝九攝 中評社北京6月9日電／據人民日報海外版報導，去年11月初，我去武漢參加第七屆國際新移民華文作家筆會，從北京坐高鐵到武漢。正是中午，出版界的朋友請我們幾個文友在長江邊一家餐廳吃了一頓美味佳肴。在我吃飯的座位上便可透過大玻璃窗看見宏偉壯觀的二七長江大橋。上世紀80年代我出國留學前，武漢衹有一座長江大橋，即1957年正式通車的武漢長江大橋。如今，武漢在波濤滾滾的長江上已經架起了11座長江大橋！



到中南財經政法大學，白天與來自世界各地的文友和國內專家討論文學；晚上，我們有機會去看武漢的夜景。來到江灘公園一元路粵漢碼頭，我們十幾個來自北美和歐洲的文友，上了一艘江輪，終於可以夜游長江了！



我們興衝衝地走進船艙，晚風習習吹來，雖有些寒涼，但每個人的心裡就如武漢的夏天，火爐般燃燒著激情。上世紀70年代中期，我和妹妹從廣州回昆明曾在武漢轉火車，當年的情景還歷歷在目，而如今的武漢早已今非昔比。



開船後，站在甲板上仰望天空，夜色柔融，繁星點點。夜空下的長江，似在眼前緩緩舒展開來的墨色緞帶，在黑的底色上有色彩斑斕的閃光。岸邊游人眼中，我們航行在江上的游輪，不過是漂浮在這夜的錦緞上的一顆明珠，隨著波濤起伏，放射出炫目的光芒。在光芒中的我們渾然不覺船在走，身體融入朦朧的夜色中，沉浸在迷人的江景裡。



我往返於甲板兩側，水汽氤氳，遠處岸邊的樹木恍若冒著煙，乳白色的煙霧從樹頂尖騰起，在霓虹反射的天空中彌散開來，那樣神秘。一切都仿佛靜止了，靜止在寧靜的江面上，靜止在兩岸的景色中，靜止在武漢的夜空下。而游船上的我們，隨著墨色的緞帶平穩漂流，那五光十色的霓虹映照在臉上，閃爍在每個人的瞳孔裡，我們的身心進入了安詳愉悅的狀態。



兩岸霓虹閃耀的高大建築，有的是長方體，有的戴著高聳的尖頂，還有的是彩虹樣的拱橋形狀，它們時而放射出紅色，時而寶石藍，時而橙色，這些閃亮的色彩，交錯輝映，裝扮著江面，也給每個人的臉打上彩光。眼前的一切，像這游輪兩側江水的波濤，拍擊著我的心房。大家拿出手機，三三兩兩合影留念。



我對長江有著深厚的感情。童年，我家住在四川雅安，雅安的青衣江是長江的三級支流。青衣江是哺育我從幼兒慢慢成長的河流。而後我家遷到重慶。重慶的長江水把我從一個小女孩養育成婷婷少女。我曾多次在朝天門碼頭坐輪渡，游走於江南江北。那些懸在岸邊江水上、依著山巒、用木板搭建的吊腳樓，鱗次櫛比，蔚為壯觀，永遠留在我的記憶裡。在滾滾長江水裡，不知裝有多少我少年時代的憧憬和理想。我曾想去北京上大學，想出國看世界，隨著時間的推移，這些願景都先後實現了。人們都說長江是中華民族的母親河，在長江邊長大的我，更有發自內心的深切感受。



風大了，走進船艙裡，文友們圍坐在長條桌邊談笑風生，從海外談到祖國，從家鄉談到武漢，大家有說不盡的話題。海內海外，他鄉故鄉，談得深情，談得熱烈。直到輪船已經返航到達終點，人們開始下船，我才恍然發覺，在長江上已經游覽了一個小時。



多麼美妙的一個小時！長江夜游，不僅是一場與武漢美麗風景的邂逅，更是一次心靈的洗禮。這一個小時裡，我仿佛忘卻塵世的一切煩惱。靜靜流淌的江水，帶走了白日的紛擾，留下的是我愉悅的回憶。