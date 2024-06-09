“非遺六月”開幕　設市集展覽傳承手藝

圖：“非遺六月”開幕禮嘉賓合照。 中評社北京6月9日電／據大公報報導，由華夏基金會、京港學術交流中心及文化力量共同籌備的“非遺六月”系列活動，昨日在饒宗頤文化館舉行開幕禮。“非遺六月”以祖國與香港的非物質文化遺產傳承和發展為主題，一連三日舉辦一系列文化活動，包括講座、學術交流會、工作坊和展覽，亦設有70個文藝手作攤位，讓市民在端午節假期感受非遺文化魅力。



每年六月第二個星期六為“國家文化及自然遺產日”。在開幕禮上，文化體育及旅遊局局長楊潤雄致辭時表示，香港首次舉辦“非遺六月”，呼應“國家文化和自然遺產日”，特區政府也積極提高社會公眾對非遺的認識，康文署就在荃灣三棟屋首度舉辦非遺專題活動，讓市民加深瞭解香港和內地的非遺文化。政府非常重視保護非物質文化遺產，一直以來做了很多工作，希望提高公眾對非物質文化遺產的認識，亦鼓勵社會積極參與。



展示近30“非遺”項目



“非遺六月”執委會主席劉智鵬致辭時表示，在饒宗頤文化館開館10周年的日子舉辦“非遺六月”開幕典禮別具意義，大會安排近30個項目展示，更令人振奮的是邀請到香港島薄扶林村火龍在此開始“非遺”之旅，並期待明年有更多團體參與合辦“非遺六月”各項活動。



主題講座環節，香港潮屬社團總會盂蘭勝會保育工作委員會主席胡炎鬆與觀眾分享“盂蘭文化傳承與發展”，為公眾介紹盂蘭文化的歷史背景和保育工作。他表示，“做功德是盂蘭勝會得以延續傳承的重要思想觀念。為了讓年輕人瞭解盂蘭文化，我們還與香港知專設計學院合作在活動中設置3D拍攝區。”



胡炎鬆表示，盂蘭勝會保育工作委員會在2011年成立，2015年舉辦首屆盂蘭文化節搶孤競賽。他介紹搶孤的歷史和方式，“搶孤是在施孤節活動最後一天進行，祭拜儀式結束，鑼鼓聲一響，便任由有需要的貧民和無家者，爭先恐後搶奪祭品。如果運氣好搶到山豬，就可以把山豬帶回家。”



“非遺六月”於6月9日舉辦多個工作坊，並在6月10日舉行“鎔鑄的歷史、動態的非遺”傳承與發展學術高峰會。