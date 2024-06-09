廣電總局：5月全國電視收視明顯提升

《我的阿勒泰》劇照（圖源：新華社） 中評社北京6月9日電／據新華社報導，國家廣播電視總局通報，今年5月，《歌手2024》《我的阿勒泰》《慶餘年（第二季）》《這就是中國》《奔跑吧（第八季）》《啟航！大運河》《長城長》等優秀電視節目，以創新的節目形態和良好的視聽體驗，吸引並帶動大量用戶收看，有效帶動電視大屏收視提升。



據“中國視聽大數據”統計，《歌手2024》播出四期節目均以明顯優勢穩居省級衛視同時段第一，創今年以來省級衛視常播文藝節目收視新高，“直播競演、真實開唱”的創新模式有效促進用戶打開大屏。



《我的阿勒泰》播出期間各集均位列同時段節目收視率第一，帶動形成多個微博話題，總閱讀量超16億，電視劇播出後僅5月13日至19日，阿勒泰地區接待遊客105.02萬人次，同比增長70.07%，成為電視與文旅融合的典型案例。



《慶餘年（第二季）》播出期間收視一路走高，大結局集較首集上漲48.4%，帶動CCTV8晚間收視用戶規模與收視黏性整體提升。東方衛視、浙江衛視同步播出《慶餘年（第一季）》，劇情重溫，收視同步上漲。



《這就是中國》聚焦中馬建交50周年等話題，播出四期節目，平均收視率位列首播理論節目收視率第一。節目5月首次走出國門，馬來西亞200餘人參加錄制，以直面海外觀眾的方式，為“讓中國話語直接走向世界”提供了一種範式。



《奔跑吧（第八季）》先後走進南寧、重慶和沈陽三座城市，深入體驗當地的風土人情，展示特色非遺文化，憑借良好收視表現領跑戶外題材綜藝市場。



《啟航！大運河》帶領觀眾以探訪形式見證中國大運河的變化，開啟一場縱貫千年、橫跨南北的“運河文化漫游”，收視表現突出，觀眾收視黏性強。



《長城長》以“探尋”為核心，深刻詮釋長城的精神形態、文化內涵、歷史意義，呈現了中華民族的心靈紐帶，播出期間帶動頻道20點至21點檔紀錄片收視的整體提升。