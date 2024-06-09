海南：力爭再造一個“海上海南”

海上風電風輪葉片在海南東方裝船發運。（受訪對象供圖） 中評社北京6月9日電／據新華社報導，海南東方明陽新能源高端裝備製造基地的廠區內，兩條生產線機器轟鳴，正在批量生產應用於海南以及周邊國家海域的大型（10－18MW及以上）海上風機及其葉片。



今年初，該基地成功下線全球最大的海上風電風輪葉片，該葉片長達143米，葉輪直徑為292米，掃風面積超6.6萬平方米。



“這個海上超大型葉片自帶抗台風‘基因’，能抵禦高達17級的超強台風。”該基地副總經理、東方葉片廠廠長梁利清說。



這個基地是海南堅持陸海統籌、向海圖強的縮影。作為全國管轄海域面積最大的省份，海洋經濟是海南經濟的重要組成部分，也是加快構建自貿港現代化產業體系的重要力量。



近年來，海南重點培育海洋新興產業，不斷提升海洋開發能力，逐步讓海洋經濟成為新的增長點。根據海南省統計局公布的數據，2024年一季度，海洋經濟產業增加值達789.45億元，占GDP比重達43%。



據海南省工業和信息化廳二級巡視員孫於萍介紹，依托海上風場開發建設，海南先後引進東方明陽等4個風電整機製造產業項目，初步形成整機製造產能300萬千瓦／年，具備10兆瓦級海上風電機組和超大型海上風電葉片製造能力。



深海油氣也是海南大力發展的海洋新興產業。《海南省油氣產業發展“十四五”規劃》提出，重點推進陵水17－2氣田全面投產並實現年產天然氣30億立方米，連接全國天然氣管網向海南及廣東、香港等地穩定供氣，帶動周邊陵水25－1等深水氣田開發形成新的氣田群。

