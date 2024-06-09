中文何以全球“圈粉”

5月25日，選手亞歷山大·尤克在維也納舉行的“漢語橋”奧地利賽區比賽上表演包餃子。他在本次比賽中獲得中學生組冠軍。（圖源：新華網） 中評社北京6月9日電／據新華社報導，最近一段時間，“漢語橋”中文比賽在多個國家舉行，不同語言文化的選手們說中文、秀才藝，自信表達對中文和中國文化的喜愛。



在阿聯酋，已有171所學校開設中文課程，7.1萬名學生學習中文，中文教學如火如荼地開展。在越南，各大學中文系和中文培訓機構招生火爆。在美國，一些企業家紛紛安排子女學習中文。匈牙利、愛爾蘭、英國、法國等國相繼將中文納入本國高考科目。截至2023年5月，全球已有180多個國家和地區開展中文教育，81個國家將中文納入國民教育體系……從中文歌曲走紅全球各大社交媒體平台，到外國民眾花式打卡聯合國中文日，從中文圖書頻繁亮相國際書展，到外國青少年中文打擂台的短視頻流量暴漲……學中文、知中國，成為一股文化潮流。







5月28日，選手在安曼舉行的第23屆“漢語橋”約旦賽區比賽上展示才藝。新華社發（穆罕默德·阿布·古什攝）



中文越來越火，生動體現了中國機遇的巨大吸引力。中國的經濟總量居世界第二，成為全球140多個國家和地區的主要貿易夥伴。“經貿熱”助推“中文熱”，反映出世界對於連接中國市場、拓展合作機遇的熱切期盼。匈牙利國際事務研究院研究員蓋爾蓋伊·紹拉特表示，“中國是值得信賴的夥伴，也提供了越來越多的機遇。我們不應錯過參與中國開放和發展並從中受益的機會”，期待更多學生“選擇中文作為主修專業”。法國漢語總督學尼古拉·伊迪耶深信，學習中文不僅是學習一種語言，更是瞭解當今世界的一種方式。



一口流利的中文為很多中文愛好者開辟出職場新賽道。據俄羅斯《生意人報》報導，俄羅斯市場對懂中文的專業人員的需求上升，中文口語達到會話或流利水平的人薪資要高出約20%。英國、法國、日本和印度駐新加坡的大使和高級專員近期接受《聯合早報》採訪時表示，學習中文可以幫助他們更好地推進工作。在“漢語橋”斯里蘭卡賽區決賽選手、薩伯勒格穆沃大學學生吉娜麗·維傑孔看來，學習中文為個人發展提供了更多選擇。

