向海而生　中非攜手走向深藍

這是2024年3月1日在尼日利亞拉各斯州拍攝的萊基港（無人機照片）。 中評社北京6月9日電／據新華社報導，中國和非洲大陸雖然相隔遙遠，但海洋拉近了雙方距離。隨著“21世紀海上絲綢之路”推進，中非藍色經濟合作順時應勢，不斷深入，碩果累累。



非洲大陸四面環海，湖河遍布。在非洲各國大力發展海洋經濟背景下，非洲急需解決人才匱乏、資金不足、漁業基礎設施落後等問題；而中國在海洋漁業、船舶工業、港口建營等領域在全球處於優勢地位。中非藍色經濟合作相得益彰，適逢其時。



小小銀魚 豐衣足食



午夜時分，一艘木制漁船停在近海，利用幾盞誘魚燈吸引魚群並撒網。伴隨天光漸亮，漁民開始收網，滿載而歸或稍有收穫，漁船都將如期返回港口，將用冰塊保鮮的魚交給岸邊的工廠員工。



這是穆罕默德·查米拉的日常。過去37年間，查米拉只做一件事——在肯尼亞誇萊郡希莫尼鎮捕撈鯷魚。在當地人眼中，這種銀色小魚富含多種維生素，頗受歡迎。



早上9點前，一桶桶加冰的鯷魚被送到附近工廠。工人清洗、加工、晾曬、挑揀後，將合格的小魚放入冷庫保存，等待運往中國加工成美味的小魚幹。



“兩年前，我與中國公司建立夥伴關係。他們提供捕撈技術和新型漁具，我動員其他漁民一起進深海收穫更多鯷魚。”查米拉對此充滿感激，他靠捕魚養活8個孩子，與中國公司的合作改變了他長期拮據的生活。



在肯尼亞野生水產品2022年獲得輸華准入後，一家中國公司將肯尼亞的300多公斤野生鯷魚運抵長沙，參展2023年的第三屆中非經貿博覽會，開啟了肯尼亞野生水產品出口中國的進程。

