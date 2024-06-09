河南鄭州：一線監督護航夏糧顆粒歸倉

中評社北京6月9日電／據中央紀委國家監委消息，端午臨近，河南省鄭州市小麥大面積機收持續展開。在滎陽市王村鎮麥收現場，一台台收割機往來如梭，一派繁忙景象。



“農機夠不夠用？需不需要提前調度？工作中還存在什麼困難？”滎陽市紀委監委幹部深入田間地頭，瞭解夏收生產情況。該市紀委監委發揮派駐監督作用，督促涉農部門根據小麥收割時間、農機具存量等因素，科學調度、合理配置指揮作業，實現農機具供需有效對接，做到“麥熟有機割，機到有活幹”。鄉鎮紀委重點圍繞農機安全檢驗情況開展專項檢查，督促農機部門做好農機手工作資質查驗、農機年檢及安全器械配備檢驗，全面排查事故隱患，未雨綢繆防範農機安全生產風險。



近期不時來襲的陣雨，為夏收工作更添幾分緊迫。為確保夏糧應收盡收，鄭州市紀檢監察機關把糧食安全監管作為監督重要內容，緊盯糧食生產基礎設施建設、涉糧補貼政策落實、夏糧收購等重點領域，強化一線監督檢查，護航夏糧豐產豐收。



“今年‘三夏’鄭州市全市應收穫小麥面積228.05萬畝，總產預計83.62萬噸……”鄭州市紀委監委駐市農委紀檢監察組通過提前摸排，掌握全市夏糧生產情況。



“夏糧收儲有哪些關鍵環節？需要注意哪些重點問題？”鄭州市紀委監委充分運用糧食購銷領域腐敗問題專項整治經驗，提前謀劃，加強針對性監督檢查，壓緊壓實夏糧收儲各方責任。駐市農委紀檢監察組督促市糧食和物資儲備局針對今年糧食收儲、資金保障和全省政策性糧油庫存等重點事項早籌劃、早安排，確保糧食收儲安全。目前，市糧食和物資儲備局已做好倉容、資金、人員培訓與演練等準備工作。



近日，河南鄭州興隆國家糧食和物資儲備庫有限公司夏糧收購正式開秤，第一車53540公斤毛重的車輛卸糧入庫，正式開啟2024年夏收工作。在收糧現場，負責派駐監督鄭州糧食集團有限公司的市紀委監委駐鄭州地鐵集團紀檢監察組工作人員，對夏糧收儲工作進展、收儲流程執行、保障措施落實、倉房設施設備運行等開展現場核查。

