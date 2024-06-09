雲南緊盯突出問題　專項監督守護綠水青山

中評社北京6月9日電／據新華社報導，“你們污水處理廠有4個生化池，是否都在正常運行？”“農村一體化生活污水處理設備運行是否正常？”近日，雲南省玉溪市江川區紀委監委開展點題監督，“組組”協同第五監督檢查組到寧海街道、星雲街道、前衛鎮，實地查看星雲湖保護治理相關項目建設和河道管護、截污治污等情況。



朝著努力成為我國生態文明建設排頭兵的戰略定位邁進，一幅幅人與自然和諧共生的畫卷正在七彩雲南徐徐展開。雲南省紀委監委把創建生態文明建設排頭兵作為政治監督重點內容，聯動省生態環境廳等職能部門，聚焦九大高原湖泊保護治理，發現並推動解決貫徹落實黨中央決策部署不力，問題整改不及時、不到位和虛假整改等問題。



今年2月，雲南省開列政治監督“護航行動”2024年重點任務清單，省紀委監委照單推進，緊盯中央和省級生態環境保護督察反饋問題整改情況、長江流域生態保護修復情況、城鄉“兩污”治理等3個方面重點開展政治監督，推動創建生態文明建設排頭兵各項工作落實。



雲南省紀委監委第六監督檢查室和駐省生態環境廳紀檢監察組組成監督檢查組，到省生態環境廳大氣處、土壤處等處室進行蹲點調研，聯合省生態環境廳深入昆明等州（市）開展現場監督檢查，專題會商發現的問題並督促整改，通過“室組”聯動監督方式不斷壓實職能部門責任。



“我們到陽宗海南岸、擺依河等點位，仔細查看了河流綜合管理、濕地治理、項目整治、生態廊道建設等工作情況，督促職能部門嚴守標準、嚴肅整改、嚴格履職。”駐省生態環境廳紀檢監察組相關負責人介紹，在對中央和省級生態環境保護督察反饋問題整改情況開展專項監督的同時，注重發揮派駐機構貼身監督優勢，督促駐在部門解決“祿勸縣小蓬祖水電站庫區水葫蘆泛濫，影響水生態環境”等日常監督發現的問題，推動問題真改實改。



雲南省紀檢監察機關對照“護航行動”清單要求，整合各層級監督力量，聯合自然資源、生態環境、水利等部門深化監督檢查，精準發現、嚴肅糾治生態環境領域違規違紀問題。大理白族自治州紀委監委針對洱海保護治理措施落實情況，細化入湖河流和溝渠治理、削減上游污染負荷、科學用水節水補水等監督重點，緊盯規劃編制、項目審批、資金使用等關鍵環節，對洱海流域的大理市、洱源縣和農業農村、自然資源、生態環境、水務等行業部門開展監督檢查133次，下達種植結構調整、產業轉型滯後、項目進展緩慢、污水管網跟蹤管護等方面的督辦整改通知17份。水富市紀委監委制定生態環境保護治理專項監督行動方案，以鎮（街道）為單元組建4個網格監督組，通過“班子成員＋紀檢監察室＋派駐機構＋鎮（街道）紀（工）委”的聯動監督機制，督促職能部門集中排查整治長江流域化工廠、船舶、港口、入河排污口生態環境問題。

