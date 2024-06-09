車企造假事件恐重創日本經濟

這是2020年6月29日在日本東京拍攝的豐田汽車公司標誌。（圖源：新華社） 中評社北京6月9日電／據新華社報導，日本國土交通省日前發表聲明稱，豐田、馬自達、雅馬哈發動機、本田、鈴木的38種車型在用於量產的認證申請過程中存在欺詐行為。由於量產認證事關車輛安全，豐田、馬自達和雅馬哈發動機3家公司的6款在產車型在確認符合安全標準之前，已被叫停出貨。



據日本媒體報導，豐田和馬自達汽車公司6日起開始暫停生產捲入認證欺詐的5種問題車型，其零部件供應商也開始減產。預計兩家車企的3000多家供應商將受到波及，影響恐將長期化。



受傷的不只是車企



據《日本經濟新聞》網站6日報導，豐田旗下豐田汽車東日本公司即日起至28日暫停其宮城大衡工廠和岩手工廠“卡羅拉菲爾德”“卡羅拉愛信”和“Yaris Cross”3種車型的生產。馬自達暫停了其廣島工廠和防府工廠“Roadster RF”和“馬自達2”2種車型面向日本國內的生產。



市場對豐田公司的信心動搖。認證欺詐事件對豐田股價形成重壓，截至5日，豐田股價已連續3日下跌，跌幅達5%。6日股價有所反彈，但豐田市值仍比事故前減少約2萬億日元（1美元約合156日元）。



雖然有觀點認為豐田的3種問題車型年產量只略超過所有車型總產量的1%，對豐田公司業績影響有限，但日本SBI證券公司高級分析師遠藤功治表示：“比起對公司業績的掣肘，市場更關心公司治理問題。”東海東京調查中心高級分析師杉浦誠司說，繼大發工業公司和豐田自動織機公司出現違規後，連本應作為集團治理榜樣的豐田總公司也被曝出認證違規操作，“這像一個巨大的回旋鏢，會慢慢影響股價”。



車企違規操作的負面影響已蔓延至經銷商和供應商。馬自達3日面向全國經銷商召開了線上說明會。經銷商們擔心銷售受到影響並表示，“通知我們也太晚了”，“無法銷售暢銷車，對我們而言打擊不小”。

