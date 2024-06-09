德國工商界人士熱議進博會新機遇

2022年11月7日，在上海舉行的第五屆進博會上，在德國卡爾史托斯展台拍攝的電子內窺鏡。（圖源：新華社） 中評社北京6月9日電／據新華社報導，“進博會是共謀發展、共享機遇的重要平台”“我們深刻感受到中國推動更高水平對外開放”“進博會既是一個全球性盛會，也是一個企業參與和分享中國穩健經濟增長機遇的重要窗口”……近日，第七屆中國國際進口博覽會推介會在德國斯圖加特舉行，與會德國工商界人士紛紛表達借力進博會深耕中國市場、共享中國機遇的心願。



德國卡赫集團已連續6年參加進博會。卡赫集團霍克品牌董事會主席托比亞斯·瓦爾在推介會上告訴記者：“搭乘‘進博快車’，卡赫不僅將深度清潔理念成功帶入中國市場，多款清潔產品更是率先完成市場占位，開啟進入中國市場的機遇之門。”



參加進博會取得顯著成果，也讓卡赫堅定了繼續深耕中國市場的信心，不斷加碼在華投資。瓦爾介紹，近年來，卡赫在中國市場投資穩定保持兩位數以上的高速增長，已累計在中國投資20億元人民幣，實現了從“展商到投資商”的身份轉換。“卡赫在對自有工廠擴能提效的同時，還整合業內優質工廠資源，助推本土化戰略進一步落地實施。”



展望將於今年舉行的第七屆進博會，瓦爾透露，卡赫將帶來多款兼具綠色、智能、創新理念的全球首發首展產品。



與卡赫類似，西門子、拜耳、思愛普、奔馳、大眾等知名德企已提前確認簽約第七屆進博會。



“中國市場是拜耳全球至關重要的戰略市場之一，進博會則是拜耳把握中國市場脈搏、促進與各方交流與合作的重要窗口。”拜耳中國傳播副總裁張蕾說，簽約第七屆進博會顯示拜耳對中國市場的堅定承諾和信心，期待繼續借力進博會這一平台加速創新成果在華落地。

