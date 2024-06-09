﻿三星電子55年來首遇工會罷工

上圖：參加罷工的工人7日在首爾三星辦公大樓前抗議。／法新社；下圖：三星電子位於韓國平澤的芯片生產工廠。／路透社 中評社北京6月9日電／據大公報報導，“全國三星電子工會”有超過2.8萬名成員，在三星電子約12.5萬人的總員工中約占22%。



三星電子的勞資雙方自今年1月起開展薪資談判，工會代表提出加薪6.5%的訴求，並要求公司增加1天有薪假期，及根據員工表現發放獎金。三星方面3月提出加薪5.1%的方案，但在獎金和有薪假方面始終未能縮小分歧，雙方談判破裂。



三星早年奉行無工會方針



NSEU近75%的成員在4月投票支持罷工，工會於5月29日宣布將於6月7日罷工1天。NSEU副主席李賢國表示，NSEU工人去年沒有獲發任何獎金，而之前可以獲得達到工資金額30%的獎金，“感覺就像我們減薪了30%”。據他介紹，NSEU工人去年的平均收入約為8000萬韓圜（約45萬港元）。



大約有10名工人7日在三星位於首爾的辦公大樓前抗議，他們高呼：“尊重勞工！我們並不是要200%的獎金！”工會未公布參加當天罷工的具體人數。李賢國稱，7日的罷工目標並非立即對公司生產線造成影響，而是向管理層傳達一個信息；如果管理層拒絕溝通，還有後續的罷工計劃，且不排除舉行全面罷工的可能性。



三星電子在一份聲明中表示，一直在“努力與工會談判，並將繼續這樣做”。聲明稱，當天的罷工對對生產和商業活動沒有影響。三星集團早年奉行“無工會經營方針”，1987年去世的三星創始人李秉喆曾表示，“除非我的眼睛被污垢遮住”，否則絕不會允許工會存在。



集邦咨詢分析稱，由於6月6日是韓國的“顯忠日”放假一天，提前請了6月7日的假凑小長假的員工較多，且三星電子半導體廠已實現高度自動化生產，此次罷工很難給芯片生產造成立竿見影的負面影響，衝擊供應鏈的可能性也不大。

