﻿信息戰電子戰　護航無人機

圖：一名烏克蘭士兵在扎波羅熱地區放飛一架無人機。＼路透社 中評社北京6月9日電／據大公報報導，在俄烏衝突中，烏克蘭利用無人機襲擊莫斯科，甚至去年5月3日疑似利用無人機在克里姆林宮製造爆炸，令外界感到驚訝。今年4月2日，烏軍首次利用無人機奔襲1200公里摧毀了俄羅斯腹地的一家軍工廠，再次令外界認識到，烏克蘭無人機的作戰能力又上升到一個新水平。



質的飛躍是以龐大數量的使用作為基礎的。根據英國智庫英國皇家聯合軍種國防研究所（RUSI）於2023年5月19日發布的一份關於俄軍在前線的情況報告顯示，俄軍每月可擊落1萬架烏克蘭無人機，也就是說俄軍平均每天可以擊落約300架無人機。而其中大型無人機其實只占很少，絕大部分是價格低廉的小型民用無人機和自殺式巡飛彈無人機。



大量的無人機生產是外界能看到，但是外界看不到的是，大量無人機能夠在戰場上運行、達成作戰目標，是有一個複雜的信息環境和電子環境作為保障。實際上，烏克蘭之所以能夠利用無人機重創俄羅斯目標，很顯然是靠著美西方的武器和情報支持。可以說，在美國及北約大量預警機、偵察機，以及監控衛星24小時的實時監控下，包括俄軍裝甲部隊或黑海艦隊的部署狀態，坦克、艦艇行蹤已經毫無秘密可言，只要一有動靜立刻就會被發現，然後再發射無人機、無人攻擊艇實施摧毀打擊。