美售台3億美元軍備　民眾斥用心歹毒

圖：台灣民眾舉行集會，反對台當局向美國購買武器。＼資料圖片 中評社北京6月9日電／據大公報報導，美國國防安全合作局於當地時間6月5日宣布，美國國務院已經批准一項價值3億美元（約23.4億港元）的對台軍售計劃，進行“知會國會”程序。據悉，該項對台軍售內容主要包括F－16非標準備件和維修部件等。這是拜登任內第14次、也是今年以來美國政府第二度對台軍售。島內有民眾批評美對台軍售破壞兩岸關係、破壞台海和平，台灣不能成為美國政府的“提款機”，民進黨當局“倚美謀獨”注定失敗。



綜合台媒及中國台灣網報導：台當局防務部門6日表示，美國政府於美東時間6月5日就空軍F－16型機全妥善“通用”（2.2億美元）及“專用”（8000萬美元）航材零附件等2案，總額3億美元對台軍售案，進行“知會國會”程序，可望在1個月後正式生效。



美國總統拜登日前才剛剛被曝出在受訪時叫囂所謂“協防台灣”計劃，結果不到24小時的時間裡，美方又大張旗鼓地宣布新一輪對台軍售，而且美國軍火商目前仍在台灣竄訪。美方此番諸多言行，不過是妄圖以軍事手段“嚇阻”大陸，為“台獨”勢力吹哨壯膽罷了。而更搞笑的是，在接收到美國發出的“強制性購買”指令後，台防務部門再度對前者表示“感謝”，言語間充斥諂媚，暴露其“倚美謀獨”的“奴才嘴臉”。但民進黨當局似乎忘了，他們此前高價從美國購買的“二手武器”，如今能夠兌現的不過爾爾。



此前有美媒曝出，五角大樓正在設置所謂“秘密小組”，宣稱將“加速交付武器”給台灣地區。而美國聯邦眾議院撥款委員會也會討論一項預算法案，包括提供台灣地區5億美元“軍事融資”等內容。對此，前民意代表郭正亮分析稱，近年來，台當局頻繁向美國購買武器，但基本是先交錢卻提不到貨，比如2019年採購的66架F－16V戰鬥機，五年過去仍未要到，根本原因在於美方產能不足，所以即便成立“秘密小組”也沒用。



至於所謂“軍事融資”，郭正亮更直言，就是美國指定什麼軍品，台灣就要收什麼軍品，且多為庫存貨，事實上都比較便宜，但美國還是用市價賣給台當局。“說白了就是把你（台灣）當彈藥庫，即便不想買，也無法拒絕，因為沒得選。”

