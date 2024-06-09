撤辣省稅　內地買家追捧港樓

圖：本港新盤受內地買家追捧，4月份一手註冊成交中，內地客占逾四成四。（圖源：大公報） 中評社北京6月9日電／據大公報報導，不少地產界人士，甚至媒體報導，均喜歡以“樓市生力軍”形容“專才”，或是內地買家。不過，這個叫法或許已漸漸不合時宜，皆因來自“專才”或內地買家的購買力，其實已不單止是“生力軍”，已經隱隱成為本港樓市“主力”。



事實上，自從特區政府於2月底全面撤辣後，由於內地買家於本港置業繳交的稅款與本地居民一樣，毋須再繳付買家印花稅及新住宅印花稅兩項辣稅，置業成本大幅降低，所以入市態度相當積極，令內地買家於本港物業市場比重全面上升。



先說一手市場情況。眾所周知，本港新盤向來獲內地買家追捧。根據美聯物業研究中心綜合土地註冊處資料，按已知買家姓名作分析，今年第一季內地買家（以買家姓名的英文拼音鑒別）占個人買家於一手私宅註冊量比率攀升至約37.2%，創逾12年的季度新高。



至於全面反映撤辣後市況的4月一手註冊量占比，更進一步攀升至約44.2%的高水平。註冊金額方面，首季內地買家於一手私宅註冊金額占比升至約49.5%，與一手註冊量占比同創逾12年季度新高；至於4月份一手金額占比，更攀升至約57.1%，較2011年第三季約54.6%更高之餘，亦是近十多年來再現超越港人的情況。



事實上，二手物業同樣獲不少內地買家青睞。資料顯示，今年第一季內地買家（以買家姓名的英文拼音鑒別）占個人買家於二手住宅註冊量比率，亦已升至約14.8%，而二手住宅註冊金額占比亦達19.9%，齊創逾14年的季度紀錄新高，上升走勢與一手“同步”。



租金趨升 吸引投資者入市



在4月份註冊個案中，內地買家的二手住宅註冊量比率進一步攀升至約20.3%；期內註冊金額占比亦增加至約26.3%，同創多年高位。

