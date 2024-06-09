諾獎得主看好　中國“新三樣”

圖：女股神伍德昨日透過視像形式出席格林威治經濟論壇時表示，看好中國新能源車產業前景。（圖源：大公報） 中評社北京6月9日電／據大公報報導，中國經濟穩步﻿復甦，增幅更領先全球多個經濟體。諾貝爾經濟學獎得主斯彭斯（Michael Spence）昨日在港出席格林威治經濟論壇時表示，中國“新三樣”極具競爭力，直言任何國家切斷與中國聯繫，將造成經濟發展嚴重退步。在同一場合上，有女股神之稱的方舟投資管理（ARK Invest）創辦人伍德（Cathie Wood）亦看好中國新能源車產業前景，尤其自駕技術與產業看高一線。＼大公報記者 許臨



斯彭斯昨日指出，目前全球綠色能源轉型所涉及的增量投資巨大，而且現時的高利率及債務水平，對美國及其他國家都造成負擔，加上中國在太陽能、電池技術、純電車等領域的技術已明顯領先，若任何國家因保護主義，意圖保護就業市場或個別行業，而切斷與中國的聯繫，這將會造成經濟發展嚴重退步。



斯彭斯更強調，被譽為中國外貿“新三樣”的新能源汽車、鋰電池、太陽能電池已極具競爭力，因中國政府大力推動新能源產業發展，在激烈的市場競爭和高額研發投入下，新能源汽車、鋰電池和太陽能電池等產品的關鍵技術不斷進步及取得突破，令成本持續降低。故此，各國應認真思考，怎樣去利用中國所創造的有形和無形資產，否則在能源轉型方面便需“另謀出路”。



女股神旗下基金增持比亞迪



女股神伍德亦表達了看好中國市場的觀點，她認為自動駕駛屬於人工智能領域的最大主題，美國電動車生產商特斯拉目前是方舟最大持倉；她同時又認為比亞迪在電動汽車電池的技術發展值得留意，所以該股也成為旗下基金的持倉之一。資料顯示，方舟投資在今年3月至4月期間曾減持特斯拉，同時增持比亞迪，這被外界認為伍德正在換馬。



此外，伍德預測全球自動駕駛產業生態，未來收入規模將高達7萬億至8萬億美元，將對經濟發展帶來實質效益。受惠的股份將不只是特斯拉和比亞迪，其他提供相關技術的股份也可留意，而特斯拉與百度自駕車平台Apollo合作讓她感到驚喜。

