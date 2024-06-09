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工商銀行製造業貸款突破4萬億元
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2024-06-09 11:45:22
中評社香港6月9日電／記者從中國工商銀行獲悉，該行持續提升金融服務製造業的精準性、適配性，截至4月末，工商銀行製造業貸款餘額突破4萬億元。
其中，工行製造業中長期貸款餘額超2萬億元，製造業信用貸款餘額約1.8萬億元，均處於市場領先。
新華社報導，在支持先進製造業集群方面，截至目前，工行已向國家先進製造業集群企業發放融資超千億元，為加快培育新質生產力、構建以先進製造業為骨幹的現代化產業體系積極貢獻力量。
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