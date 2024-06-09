保加利亞舉行“二合一”選舉

中評社北京6月9日電／據新華社報導，保加利亞9日舉行國民議會及歐洲議會“二合一”選舉。



選舉投票於當地時間上午7時開始，將持續到晚8時。據保加利亞中央選舉委員會數據，全國共設有近1.3萬個投票站，來自20個政黨和11個政黨聯盟的6000多名候選人角逐國民議會240個席位。歐洲議會選舉則將選出17名來自保加利亞的歐洲議員。



歐洲議會選舉結果預計12日公布，保加利亞國民議會選舉結果預計13日公布。



保加利亞國民議會曾於2023年6月6日批准成立新一任內閣，由“我們繼續變革”所在政黨聯盟提名的尼科拉伊·登科夫出任總理。根據“我們繼續變革”所在政黨聯盟與保加利亞公民黨所在政黨聯盟達成的協議，登科夫與後者提名的瑪麗亞·加布裡埃爾將在9個月後輪換總理職位。但在今年3月6日保加利亞國民議會批准登科夫辭職後，雙方未能就總理輪換等相關問題達成一致，具備組閣資格的政黨或政黨聯盟三次組閣均未成功。



根據2023年底修改後的保加利亞憲法，若最終各方無法就組閣達成一致，總統則根據看守內閣總理候選人的提議與國民議會協商後任命看守內閣，並在兩個月內舉行國民議會選舉。



保加利亞國民議會實行一院制，議會選舉每4年舉行一次，獲得半數以上席位的政黨可單獨組閣。