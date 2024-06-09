“漢語橋”中文比賽在多國舉行

中評社北京6月9日電／據新華社報導，第23屆“漢語橋”世界大學生中文比賽日前在英國、安哥拉、厄瓜多爾、以色列和波黑等國舉行。



全英大區賽決賽6日在倫敦舉行，決賽由主題演講、才藝展示和中華文化知識問答三部分組成，共有8名選手參賽。



選手們通過唱歌、跳舞、脫口秀等不同形式的才藝表演，展示了他們對中文和中國文化的理解和熱愛。最終，來自曼徹斯特大學的安玉琪（中文名）奪冠。她在演講中說：“學習中文讓我交了很多新朋友，讓我體驗到中國文化的博大精深。”



安玉琪將和其他3名獲勝選手代表英國賽區赴華參加“漢語橋”總決賽。



安哥拉賽區決賽6日在安哥拉首都羅安達舉行，來自內圖大學孔子學院和安哥拉其他高校等機構的11名選手參賽。



選手們通過唱歌、武術、詩朗誦等不同形式的才藝表演，展示了他們對中國文化的理解和熱愛。最終，來自內圖大學孔子學院的魯西里奧·薩努卡奪冠，他將代表安哥拉赴華參加“漢語橋”總決賽。



中國駐安哥拉大使張斌表示，中文教育正在安哥拉蓬勃開展，有力促進了中安人民相知相親。他說，希望以推進人文交流為契機，為中安兩國深化各領域合作創造更多新機遇，注入更強大動力。



厄瓜多爾賽區決賽2日在厄首都基多舉行，來自基多聖弗朗西斯科大學、瓜亞基爾大學、昆卡大學等7所院校的9名選手以“天下一家”為主題展示中文水平。

