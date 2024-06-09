中國數字科技賦能泰國榴蓮種植

中評社北京6月9日電／據新華社報導，“這是我們泰國產的金枕榴蓮，果肉飽滿，口感軟糯香甜，大家可以來嘗嘗。”在泰國莊他武裡府的一處果園裡，32歲的果園主科賽正和天貓美食直播間的主播一起向中國網友推介泰國榴蓮，並不時與網友互動。



莊他武裡府是泰國東部一個重要榴蓮產地。5年前，科賽從父母手中接管了這個榴蓮果園，現如今他的果園裡有400多棵榴蓮樹。



又是榴蓮飄香的季節，讓科賽頗為自豪的是，作為泰國可持續發展農業貿易協會與中國農業農村部對外經濟合作中心等合作夥伴共同打造的智慧果園，從這裡成熟收穫的榴蓮成為中國網友眼中的爆款。



在科賽的果園裡，中方安裝的氣象、水位、土壤墒情監測等物聯網設備為榴蓮的科學化種植、提高果品質量提供了數據支持。



科賽說：“這些智能化農業物聯網設備，可以為我們提供精細化氣象服務，我們據此決定噴藥和養護時間，同時能監測土壤的含水量是否適合榴蓮生長，大大提高了果園的科學管理水平。”



科賽介紹，今年天氣炎熱，土壤乾旱，通過監測設備，他們不僅掌握了果園澆灌情況，還能根據監測數據來計算榴蓮整個生長周期需要的水量。



中國農業農村部對外經濟合作中心副處長張斌介紹，2023年該中心在泰國啟動智慧農場一體化發展計劃，並在泰國建立智慧果園試點，選取輸華潛力大、價值高的榴蓮作為試點產品，以推動果園生產端、產業鏈、產品營銷數字化發展，提升農產品質量，提高當地農業生產效率和產出效益，促進中國與泰國等東盟國家農產品貿易合作。



為了幫助泰國榴蓮更好地開拓中國市場，中國農業農村部對外經濟合作中心還聯合淘天集團，將傳統果品銷售與互聯網、新零售相結合，開拓線上銷售渠道，搭建直播間，舉辦線上直播帶貨活動。

