中評社北京6月9日電／據新華社報導，“賽龍舟引發了南非人的共鳴。”南非開普敦龍舟協會主席伊格桑·薩利8日在開普敦龍舟賽現場對新華社記者說。



當天上午，為慶祝中國傳統節日端午節，由開普敦華人社區和開普敦龍舟協會共同主辦的第二屆“文化中國·開普敦龍舟節”比賽在開普敦維多利亞港的炮台公園拉開帷幕。



此次比賽共有10支龍舟隊參加，除100米和500米傳統龍舟競速賽外，還舉行了“龍舟拔河”趣味比賽。比賽現場鼓聲隆隆，觀眾的助威呐喊聲此起彼伏，吸引了眾多遊客駐足觀看。中國駐開普敦總領事尤文澤出席活動並為獲勝隊伍頒獎。



據開普敦華人社區代表董鋼介紹，今年衹有一支參賽龍舟隊由開普敦華僑華人組建，其餘9支均為當地龍舟隊。他說：“龍舟賽是一項具有傳統文化色彩的體育項目，起源於中國。作為華僑華人，我們非常高興看到這項運動在海外得到傳承和發展。”



薩利表示，賽龍舟是一項非常好的團隊運動，選手們朝著同一個方向和同一個目標共同努力，這引發了南非人的共鳴。“從今天的比賽中，我們看到了對這項運動的熱愛和決不放棄的比賽精神。”



在1995年組建當地第一支龍舟隊的開普敦龍舟協會成員帕姆·紐比說，賽龍舟運動的魅力在於各行各業的男女老少都可以參與其中。當天的參賽者既有像她這樣年近六旬的老人，也有年僅12歲的少年。它打破了性別、種族、職業、文化背景等各種界限，大家在同一條船上，作為一個團隊共同努力。



當天比賽獲勝隊伍的成員達維娜·邁耶對此非常贊同。她說，賽龍舟這項團隊運動非常棒，所有隊員坐在一起，動作整齊劃一、共同拼搏，“我認為這就是我們從中國文化中學到的東西”。