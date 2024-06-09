商務部召開多場在歐中資企業座談會

中評社北京6月9日電／據新華社報導，記者從商務部獲悉，近期商務部相繼在西班牙、葡萄牙、希臘等地召開中資企業座談會，傾聽在歐中企及商協會聲音與訴求，呼籲中歐雙方通過對話協商妥善處理經貿摩擦，照顧雙方合理關切，避免貿易摩擦失控升級，倡導合作共贏、歡迎良性競爭。



有企業代表反映，近期歐盟以所謂“公平競爭”為由，持續打壓中資企業。據歐盟中國商會調查顯示，在歐中企對歐盟營商環境總體評價連續四年下降，這一趨勢令人擔憂。商務部部長王文濤在葡萄牙里斯本主持召開中資企業圓桌會時表示，有關國家對中國“不公平競爭”的指責完全站不住腳。公平競爭是世界各國的共識和國際交往的基石，不能任由少數國家來定義。真正的公平競爭，應當是自己努力跑得更快，而非想方設法絆倒別人；應當是開放合作、平等互利，而非封閉排他、拉幫結派；應當是遵守已形成國際共識的規則，而非隨意破壞和篡改規則。中方倡導合作共贏，但不迴避也不懼怕競爭，歡迎良性競爭，反對遏制打壓的惡性競爭。



對於企業反映的歐盟對中國電動汽車發起反補貼調查影響中國汽車企業對歐合作問題，王文濤在西班牙巴塞羅那調研奇瑞埃布羅合資工廠時說，中歐之間既有競爭，更有合作，在良性競爭中擴大合作、實現共贏，這才是正確的相處之道。希望歐方摒棄貿易保護主義，回到對話合作的正確道路上來。希望雙方企業克服困難，將項目打造成中西乃至中歐經貿合作的重要項目，成為中國汽車企業對外開展合作、實現產業鏈深度融合的典範。