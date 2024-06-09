20餘位駐華使節貴州行

中評社北京6月9日電／據新華社報導，“在這裡竟能看到世界前100名高橋的近一半”“大數據原來能應用到這麼多行業”“橋旅融合發展助力村民增收的方式值得學習”……



6月2日至7日，來自納米比亞、南非、贊比亞、布基納法索、澳大利亞、智利、新加坡、日本等國家的20餘位駐華使節、外交官和外國駐華機構代表，在貴州參加了以“數創貴州 一路黔行”為主題的“駐華使節地方行”活動。



從“地無三尺平”到“基建狂魔”在此展現開山架橋的速度與質量；從“人無三分銀”到當地百姓生活切實改變；從傳統產業到依托資源等優勢，數字經濟蓬勃發展……使節們參訪後由衷感慨：貴州的發展“令人感動”！



“我不僅想體驗這裡的美景和文化，更想瞭解這裡大力發展的新經濟，以及當地怎樣利用自身資源實現高質量發展。”第一次到貴州的南非駐華大使謝勝文說。



謝勝文所說的“新經濟”是這次行程中不少使節關注的重點：貴州的大數據產業。



走進國家大數據（貴州）綜合試驗區展示中心、貴陽朗瑪信息技術股份有限公司、貴州航天智慧農業有限公司等地，使節們體驗“互聯網＋醫療”、智能製造、智慧農業等大數據賦能傳統行業的應用場景。



津巴布韋駐華使館公使格拉希亞·尼亞古斯體驗了一次線上問診，這讓他充滿期待：希望這項技術能在自己國家得以應用，讓更多人享受到更先進的醫療服務。

