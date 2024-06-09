降息預期延後致美股走低

中評社北京6月9日電／據新華社報導，由於美國5月強勁非農就業數據使市場推後對美聯儲啟動降息時間點的預期，同時大幅推高美國國債收益率，紐約股市三大股指7日收盤時均下跌。



截至當天收盤，道瓊斯工業平均指數比前一交易日下跌87.18點，收於38798.99點，跌幅為0.22%；標準普爾500種股票指數下跌5.97點，收於5346.99點，跌幅為0.11%；納斯達克綜合指數下跌39.99點，收於17133.13點，跌幅為0.23%。



美國勞工部當天公布的數據顯示，美國5月非農業部門新增就業人數為27.2萬，大幅超出市場預期的18.2萬，而4月非農業部門新增就業人數則從17.5萬修訂為16.5萬。



當日的非農就業數據在債券和外匯市場引發顯著反應，美國國債收益率大幅走高，顯示市場對美聯儲降息預期再次受到打壓。



花旗集團美國經濟學家安德魯·霍倫霍斯特表示，花旗集團正在把基準預測情形下美聯儲啟動降息的時間從7月調整到9月。雖然美國就業市場和經濟看起來均在放緩，但5月新增就業數據將很可能讓美聯儲暫時採取觀望態度。



花旗集團把今年美聯儲降息次數的預期從此前的4次調整為3次，即今年9月、11月和12月分別降息1次。摩根大通預計美聯儲在今年年底才會降息1次，此前預計今年會降息3次。



其他華爾街機構基本預計美聯儲會在今年9月至12月啟動降息。

