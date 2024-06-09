多國專家點贊中國海洋生態文明建設

中評社北京6月9日電／據新華社報導，6月8日是世界海洋日。海洋是地球的藍色“心臟”，保護海洋就是保護我們的星球。多國專家學者和官員表示，近年來中國政府大力推進海洋生態文明建設、積極治理海洋環境污染、保護海洋資源，海洋生態文明建設取得顯著成就，中國經驗正在被越來越多的國家借鑒。



在今年1月發布的《中國生物多樣性保護戰略與行動計劃（2023－2030年）》中，中國政府將包括河口、海灣和沿海濕地、紅樹林、珊瑚礁、海草床在內的海洋生態系統列為生態系統恢復的重點。



“中國將海洋生態系統的健康放在優先地位，這對海洋的整體穩定至關重要”，聯合國環境規劃署海洋與淡水部門負責人萊蒂西婭·卡瓦略說，中國在省和市兩級採取措施改善廢棄物管理和減少污染源，比如海南省實施的禁止使用一次性塑料製品等措施，由此可以看到中國為盡量減少廢棄物進入海洋環境所做的努力。



美國柯布研究院院長瑪麗·伊麗莎白·穆爾在接受新華社記者採訪時表示，很高興看到中國高度重視海洋生態文明建設和生態環境保護，加強海洋環境污染防治，保護海洋生物多樣性，“中國繼續在這一領域發揮領導作用非常重要”。



太平洋島國發展論壇藍色經濟部主任阿爾帕娜·普拉塔普曾於去年9月訪問中國，並專程去海濱城市青島瞭解、學習中國海洋生態保護和海洋經濟發展的實踐經驗。



普拉塔普說，全球變暖導致的海平面上升已經對太平洋地區的一些小島嶼國家構成嚴重威脅。氣候變化也導致海洋生態環境不斷惡化，魚類資源減少、珊瑚礁遭到破壞，威脅到人類的可持續發展。中國在海洋可持續發展、海洋和沿海生態系統保護方面積累了許多寶貴經驗，在海洋生態文明建設方面取得了矚目成就，其經驗值得全球推廣。



巴西馬里利亞大學海洋生物學家吉列爾梅·羅卡說，減少海洋污染、保護生物多樣性以及正確管理漁業都是全球認可的保護海洋生態的邏輯，作為發展中國家的中國能夠管理海洋資源和控制海洋污染是負責任的做法。

