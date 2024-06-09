國家電投在巴西首座光伏電站投產

中評社北京6月9日電／據新華社報導，由中國國家電力投資集團公司（國家電投）巴西公司投資並主導建設的巴西馬蘭加圖光伏電站7日舉行投產儀式，這一光伏項目裝機容量達到446千瓦，每年可為近55萬戶家庭供電。



馬蘭加圖光伏電站占地面積超過1061公頃，擁有68萬個太陽能組件、6633個跟蹤器和1716個逆變器。2022年12月開工建設，開工以來克服跨國參建單位多，跨語言、跨時差溝通難度大，設備供應國別多，運輸距離遠以及審批程序複雜等困難，於今年4月投入商業運行，高質量完成投產目標。



國家電投巴西公司董事長林貴祥在投產儀式上表示，馬蘭加圖項目是國家電投響應全球清潔低碳轉型號召的具體實踐。項目全容量並網後，預計每年減少約90萬噸二氧化碳排放，這不僅為當地社區帶來巨大的環境和經濟效益，也為全球清潔能源發展作出重要貢獻。



巴西皮奧伊州州長拉斐爾·豐蒂萊斯感謝國家電投巴西公司在該州興建光伏電站，他認為電站在給該州帶來經濟效益的同時，“更留下了珍貴的環境和社會遺產”。



參加投產儀式的中國駐累西腓總領事蘭和平說，中國高度重視巴西東北部地區的發展優勢，努力與地區攜手推動能源清潔低碳轉型，改善民生，共同發展。馬蘭加圖光伏電站成功投產為皮奧伊州帶來巨大經濟社會發展機遇，是兩國合作提質升級的重要體現，更是雙方共同落實全球發展倡議的生動實踐。