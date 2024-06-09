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30年期超長期特別國債第一次續發行
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2024-06-09 16:11:00
中評社北京6月9日電／據新華社報導，記者從財政部瞭解到，財政部7日第一次續發行2024年超長期特別國債（一期）（30年期），發行總額達450億元。
據瞭解，本次續發行國債為30年期固定利率附息債，票面利率與之前發行的同期國債相同，為2.57%。續發行國債的起息日、兌付安排與之前發行的同期國債相同。本次續發行國債招標結束至6月11日進行分銷，6月13日起與之前發行的同期國債合併上市交易。
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