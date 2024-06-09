中央財政下達汽車以舊換新補貼資金

中評社北京6月9日電／據新華社報導，記者從財政部瞭解到，財政部近日下達2024年財政貼息和獎補資金64.4億元，用於2024年汽車以舊換新中央財政補貼資金預撥。



根據財政部日前發布的關於下達2024年汽車以舊換新補貼中央財政預撥資金預算的通知，上述資金收入列2024年政府收支分類科目“1100208結算補助收入”，項目名稱為“體制結算－汽車以舊換新補貼”。財政部要求，各地有關部門要加強資金和績效管理，嚴格把關，確保資金及時到位、安全有效。