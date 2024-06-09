中評社北京6月9日電／據新華社報導，6月8日是世界海洋日。通過深入參與全球海洋治理，與各國共謀藍色發展未來，我國“藍色朋友圈”日益擴大。



自然資源部副部長、國家海洋局局長孫書賢8日在此間的海洋日主場活動上說，海洋是孕育生命的搖籃，人類文明的源泉，高質量發展的戰略要地。通過統籌發展和安全、陸域與海洋，我國積極推進海洋強國建設，海洋經濟發展取得新成效，海洋資源開發保護水平不斷提升，海洋事業進入歷史上最好的發展期。



他說，按照構建海洋命運共同體的重大倡議，我國已與50多個國家和國際組織簽署合作協議，緊密對接聯合國2030可持續發展議程、聯合國“海洋十年”等重大合作進程，向所有國家敞開懷抱，堅持共商共建共享，共謀藍色發展未來，“藍色朋友圈”日益擴大，藍色夥伴關係持續加強，海上務實合作不斷深化。



數據顯示，“十四五”以來，我國海洋經濟占國內生產總值比重保持在8%左右；2023年全國海洋經濟總量達到9.9萬億元，在“穩增長”和保障經濟安全等方面發揮了重要作用；海洋生態環境質量總體改善，局部海域生態系統服務功能明顯提升，人民群眾臨海親海的獲得感、幸福感、安全感明顯增強。



據自然資源部統計，今年以來我國海洋對外貿易穩步回升。在外需回升和去年低基數背景下，一季度沿海港口外貿集裝箱吞吐量同比增長11.0%。船舶、風力發電機組及零件等出口金額同比分別增長113.1%、20.1%。



今年以來，我國沿海港口外貿航線不斷優化。遼寧港口集團開通首條南美西集裝箱遠洋航線、首條直達印度的外貿集裝箱航線；煙台港開通“煙台－巴西”件雜貨南美新航線；天津港開通京津冀首條南美車厘子直航快線和直航南美東滾裝航線；福州港江陰港區開通直航越南胡志明港的東南亞航線。



孫書賢說，接下來，我國將進一步健全多層次對話合作機制，構建開放包容、具體務實、互利共贏的藍色夥伴關係；高質量推進21世紀海上絲綢之路建設，與沿海國家開展全方位、多領域、深層次雙邊多邊合作，持續落實《“一帶一路”建設海上合作設想》；深度參與全球海洋治理機制和相關規則制定與實施，支持聯合國“海洋十年”等海洋治理進程，攜手共建和平之海、繁榮之海、美麗之海。